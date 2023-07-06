Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz ve yoga eğitimleri, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin kent halkının sağlıklı bir ortamda spor ile buluşması adına düzenlediği etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede açık havada düzenlenen sabah egzersizleri vatandaşların yoğun katılımı ile başladı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri Pazartesi ve Çarşamba günleri Batıkent Mahallesi Bestekar Hacı Arif Bey Parkı’nda saat 09.00’da, Salı ve Perşembe günleri Batıkent Mahallesi M. Abdülcemil Kırımoğlu Parkı, Şeker Parkı ile Kumlubel’de saat 09.00’da, Pazar günleri ise Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda saat 09.50’de, Özdilek Koruluk Alanda 11.15’te başlıyor.

Yoga ve çocuk Tae Bo eğitimleri sürüyor

Öte yandan uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen yetişkin yoga eğitimleri, haftada bir gün olmak üzere iki farklı noktada düzenleniyor. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri, Cumartesi günleri Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda saat 09.50-10.50, Özdilek Koruluk alanda ise saat 11.15-12.15 arasında gerçekleştiriliyor. Ayrıca Pazar günleri Özdilek Koruluk alanda çocuk Tae Bo yapılıyor. Duruş ve dengeyi düzenleyen çocuk Tae Bo saat 11.00 ila 12.00 arasında düzenleniyor.

Öte yandan egzersiz programlarına katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerektiği belirtildi.