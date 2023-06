Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen açık hava egzersizleri, Eskişehirlileri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin kent halkının spor ile buluşması adına gerçekleştirdiği etkinlikler sürüyor. Tepebaşı sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği egzersiz programları başlıyor. Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek açık hava egzersizleri 6 farklı noktada düzenlenecek. 3 Temmuz’dan itibaren Pazartesi ve Çarşamba günleri Batıkent Mahallesi Bestekar Hacı Arif Bey Parkı’nda saat 09.00’da, 4 Temmuz’dan itibaren Salı ve Perşembe günleri Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak’ta Batıkent Mahallesi M. Abdülcemil Kırımoğlu Parkı ve Şeker Mahallesi Şeker Parkı’nda saat 09.00’da, 8 Temmuzdan itibaren her Cumartesi saat 09.50’de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda ve 11.15’te Özdilek yanı koruluk alanda, 9 Temmuz’dan itibaren her Pazar saat 09.50’de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda ve 11.00’da Özdilek yanı koruluk alanda gerçekleşecek yaz egzersizlerine 18-65 yaş arası vatandaş katılabilecek. Ayrıca 9 Temmuz’dan itibaren her Pazar saat 11.00’da Özdilek yanı koruluk alanda çocuk taebo düzenlenecek.

Tepebaşı yetkilileri de egzersiz programlarına katılacak vatandaşlara, “Sağlınız için havlunuzu ve matınızı yanınızda getirmeyi unutmayın” uyarısında bulunuyor.