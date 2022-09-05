Akasya Açık Hava Sineması’nın son haftasında ‘Judy’, ‘Minari’ ve ‘Top Gun: Maverick’ filmleri beyaz perdeye yansırken, belirlenen günlerde ise canlı dj performansları devam ediyor.

Akasya Açık Hava Sineması’nın son haftasında ‘Judy’, ‘Minari’ ve ‘Top Gun: Maverick’ filmleri beyaz perdeye yansırken, belirlenen günlerde ise canlı dj performansları devam ediyor.

İstanbul’un cazibe merkezleri arasında yer alan Akasya’da, açık hava sineması etkinliği devam ediyor. 23 Ağustos’ta başlayan ve bu hafta sona ermesi planlanan etkinlikte sinemaseverler, Akasya Retro Lunapark’ta saat 21.30’da başlayan gösterimlerde, keyifli filmleri ücretsiz olarak izleyebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, başarılı seçkisi ile yoğun ilgi gören Akasya Açık Hava Sineması’nın son haftasında; ünlü oyuncu ve şarkıcı Judy Garland’ın hayatına odaklanan ‘Judy’, seksenli yıllarda Koreli bir ailenin Amerika’da var olma ve oraya ait olma çabalarını anlatan ‘Minari’ ve 1986 yapımı ‘Top Gun’ filminin devamı niteliğinde olan ve Tom Cruise’un başrolde olduğu aksiyon filmi ‘Top Gun: Maverick’ Akasya misafirleri ile buluşacak. Misafirlerine farklı sürprizlerle de eski açık hava sinema günlerine dönüş hissi veren etkinlikte bu hafta 6 Eylül’deki ‘Judy’ ve 10 Eylül’deki ‘Top Gun: Maverick’ gösterimlerinden önce canlı dj performansları gerçekleşecek.

Program şöyle açıklandı:

6 Eylül 2022 Salı - Judy

8 Eylül 2022 Perşembe - Minari

10 Eylül 2022 Cumartesi - Top Gun: Maverick