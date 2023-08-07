Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinde, 12 Ağustos Cumartesi akşamı ’Süt Kardeşler’ filmi gösterilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve tekrar tekrar izlemekten keyif aldığımız Yeşilçam filmlerini açık havada Nevşehirlilerle buluşturan Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor. İlk iki gösterimi büyük ilgi gören etkinlikte 12 Ağustos Cumartesi akşamı ’Süt Kardeşler’ filmi gösterilecek. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan ve başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Hale Soygazi gibi isimlerin yer aldığı komedi filmi için biletler satışa çıktı.

Etkinliğe katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nden satın alabilecek. Nevşehir Kalesi içerisindeki film gösterimine biletsiz izleyiciler kabul edilmeyecek ve Nevşehir Belediyesi tarafından burada vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.