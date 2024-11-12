Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında bindikleri lastik botla sürüklenen 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Yunanistan’a geçmeye çalışan 4’ü çocuk 16 düzensiz göçmenin bindiği lastik botun motoru arızalandı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan bottaki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 4’ü çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak: iha