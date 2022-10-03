Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen devriye esnasında, Kırklareli Açık Cezaevinden firar ettiği bildirilen şüpheli S.T. Yayla Mahallesi 1. Küme Evler önünde görüldü. Şüpheli şahıs dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması sonucu yaşanan kovalamacanın ardından, 3. Küme Evler civarında yakalandı.

Kırklareli Açık Cezaevinden firar eden şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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