Sineklere ve haşerelere karşı birçok önlem alınabileceğini belirten Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Açık alanlarda durgun su bırakmamak, çöpleri belirlenen alanlara atmak sinek oluşumunu büyük oranda engeller” dedi.

Gebze Belediyesi şehir merkezi ile kırsal mahallelerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. ULV sinek ilaçlaması yapan ekipler, aynı zamanda yetişkinler ve çocukları da bilinçlendiriyor. Vatandaşların basit önlemlerle bile sineklerden kurtulabileceklerini belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Sinek ve haşere ile mücadelede çok basit önlemlerle sinek oluşumu büyük ölçüde önlenmektedir. Açık alanlarda durgun su bırakmamak, çöpleri belirlenen alanlara atmak sinek oluşumunu büyük oranda engeller. İlçe genelinde ayrıca vatandaşlarımızın taleplerine ekipler yönlendirilerek ilaçlamalar yapılmaktadır” ifadelerini kaydetti.