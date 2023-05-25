Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yer alan ve yeni eserlerin eklendiği Dumlupınar Üniversitesi Müzesi’nin taşındığı yeni binası için açılış töreni düzenlendi.

Bedesten Fuaye Alanı’nda düzenlenen törene Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Şahmurat Arık, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, dekanlar, müdürler, İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, personel ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Levent Mercin, kapanma yolunda olan Dumlupınar Üniversitesi Müzesi’nin, rektör ve üniversite yönetiminin girişimleriyle yenilendiğini ve Evliya Çelebi Yerleşkesinde Bedesten yanındaki binasına yepyeni bir yüzle taşındığını söyledi. Konuşmasında eserler hakkında kısa bilgiler veren Prof. Dr. Mercin, müzesinin yenilenmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun’un yaptıkları teşekkür konuşmalarının ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, ”Üniversitemiz çok çok iyi bir yere doğru gidiyor. Ben destek veren akademisyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bilimde, teknolojide, sanatta ve sporda iyiyiz ve iyiye gidiyoruz. Bilim ve teknoloji alanında, Teknofestte iki kategoride birinci olduk. Geçen yıl da İHA’da birinci olmuştuk. Geçen yıl 33 olan takım sayımızı 50’ye çıkardık. Bu kampüs ilimin ve teknolojinin üretildiği bir yer oldu. Bizim üniversitemiz Güzel Sanatlar Üniversitesi olmaya doğru gidiyor. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulumuz ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyorlar. Bunun da sonuncusu bu müze olacak. İki tane müzesi olan nadir üniversitelerden biri olacağız. Bu kampüsü adeta açık hava müzesine çevirmek istiyoruz. Bu yolda bu hedefe çalışarak dünyada ender üniversitelerden birini inşa edeceğiz” dedi.

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Vali Vekili Güney, Kütahya’ya ve DPÜ’ye yeni bir arkeoloji müzesi ve arkeopark kazandıran kurumlara ve yöneticilerine teşekkür ve başarı dileklerini sundu.

Etkinlik müze binasının açılışı için protokol üyeleri tarafından kurdele kesilmesinin ardından müze binasının gezilmesiyle sona erdi.