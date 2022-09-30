Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından özellikle göçmen kuşların uğrak durağı olan Acıgöl’de revize planı uygulanması için çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından özellikle göçmen kuşların uğrak durağı olan Acıgöl’de revize planı uygulanması için çalışma başlatıldı.

Acıgöl Sulak Alanı Revize Yönetim Planı Hazırlanması ve Hidrojeolojik Yapısının Modellenmesi Projesi çerçevesinde yüklenici firma tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından DKMP Bölge Müdürümüz Şahin Çılgın, Acıgöl Sulak Alanda teknik incelemelerde bulundu, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.