Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu Karapınar’da vatandaşlar kendilerini Acıgöl’ün serin ve mas mavi sularında serinliyor.

Sıcaklığın 33 dereceye kadar ulaştığı Karapınar’da, serinlik isteyen vatandaşlar, hafta sonu Acıgöl’e akın etti. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki göle yakın il ve ilçelerinden çok sayıda vatandaş geliyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor. Gölde her yaştan insan yüzerken sıcaklar karşısında bir nebzede olsa serinleme imkanı buluyor. Gölde su motoru ile göl içerisinde gezenler gölün tadını çıkartıyor. İlçe dışından gelen yerli ve yabancı turistler, göl kenarında çadır kurarak gölde birkaç gün kalıp, güneşin doğuşunu ve batışını izliyor. Sıcak havadan bunalarak kendilerini Acıgöl’ün serin ve masmavi sularına atan vatandaşlar stres atmanın ve yüzmenin zevkini yaşıyor. Acıgöl’e yakın il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş gelirken, göl tertemiz suyu ile dikkat çekiyor. Magnezyum ve soda içeren suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Bazı mikropları öldürücü özelliği bulunan Acıgöl’ün suyundaki madenlerin sivilce, mantar ve yaralara karşı etkili olması nedeniyle göle gelen bazı ziyaretçilerde su bidonları ile evlerine su götürüyor.

Gölün sürekli ziyaretçilerinden Fehmi On, "Burası Konya’nın ve İç Anadolu’nun Alanya’sı durumunda. Haftanın 3-4 günü yüzmeye gelirim. Masmavi suyu var. Ulaşım kolay yüzmesi kolay. Herkese tavsiye ederim. Gelin keyfinizi çıkarın” dedi.

Hatay’dan gelen gölün ziyaretçisi Mehmet Bönce Kardeşinin düğünü sebebi ile Karapınar’a geldiklerini ve gölü olduğunu duyduklarını, gölü ziyaret ettiklerini belirterek, Göl çok tuzlu. Akdeniz’de bu kadar tuz yok. Yüzmesi çok zevkli. Enteresan şekilde hiç batmıyorsunuz. Hareketsiz duruyoruz gölün üzerinde. Suyun üzerinde kalabiliyorsunuz. Temizliği de çok güzel. Cilde de iyi geldiği söyleniyor. Güzel bir gün geçirdik” şeklinde konuştu.