Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, gün batımında çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Karapınar- Adana Karayolu 10’ncu kilometresinde bulunan Acıgöl yaz ve kış farklı güzelliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz mevsiminin gelmesi ile Acıgöl’e gelen ziyaretçi sayısı da artış oldu. Gün batımında ise farklı görüntülere bürünen gölde ziyaretçiler, kartpostallık görüntüleri fotoğraflıyor. Özellikle gün batımında görsel şölen sunan Acıgöl’e yaz aylarında çok sayıda vatandaş yüzmek ve piknik yapmak için de geliyor. Doğaseverlere de ev sahipliği yapan gölde, yürüyüş yapıp, göl manzarasını ve gün batımını izleyenler güneşinde tadını çıkarıyor.

Gün batımında yüzen Halil İbrahim Ata, ”Acıgöl’de yüzmek bir keyif. Ama gün batımında suya kulaç atmak anlatılmaz bir mutluluk” dedi.