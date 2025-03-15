Mersin’de babası 6 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki ilkokul 2.sınıf öğrencisi Saadet Naz, hayvanat bahçesi gezisinden dönerken geçirdikleri kazada hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 AZG 865 plakalı hafif ticari araç Tarsus ilçesi sınırlarında Ziyaret Tepe yakınlarında yola zift dökülmesi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı kaza yaşandı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Saadet Naz Gökçen yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Babası 6 yıl önde vefat etmiş

Saadet Naz’ın cenazesi bugün Erdemli ilçesinde bulunan Türbe Mezarlığına getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yakınları, komşuları ve mahalleli katıldı.

Gözyaşları arasında defin edilen Saadet Naz’ın babası Süleyman Gökçen’nin de 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Baba Gökçen’in 6 Mart 2019 yılında Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesi Köşgerli mevkiinde serada çalışırken elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, kazada yaralananlar arasında küçük kızın annesinin de olduğu, hayvanat bahçesi gezisinden döndükleri bildirildi.