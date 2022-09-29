Ankara’da “En tatlı buluşma” temasıyla Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından 119 katılımcının stant açtığı festivalde acılı dondurma yeme yarışması da yapıldı.

Ankara’da “En tatlı buluşma” temasıyla Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından 119 katılımcının stant açtığı festivalde acılı dondurma yeme yarışması da yapıldı.

Ankara 3. Dondurma ve Tatlı Festivali, Altınpark Fuar Merkezi’nde başladı. "En tatlı buluşma" temasıyla düzenlenen festivalde Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 119 katılımcı yer aldı. Tatlıcı ustası İbrahim Karakuş, Gaziantep’ten geldiklerini ve Ankara halkına Gaziantep tatlılarını tattırmak istediklerini belirterek, “Geldiğimize değecektir. 4 gün boyunca Ankaralılara hizmet edeceğiz burada. Şu anda iyi gidiyor. Daha da güzel olacak inşallah. Gaziantep’ten gelen baklava burada kesinlikle bulunmuyor” dedi.

Festival ziyaretçilerinden Kardelen Tülek, festivali çok güzel bulduğunu ve tatlıyı da sevdiğini ifade ederek, “O yüzden benim için çok mükemmel bir etkinlik. Fiyatları çok uygun buldum. Dışarıya göre acayip uygun. Çalışanlar çok güler yüzlüydü” diye konuştu.

Dondurmacılık mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü belirten İbrahim Akçadağ, “Yaklaşık 25 yıldır bu meslekle boy gösteriyoruz. Maraş’ı temsil etmek adına buradayız. O güzelim keçilerimizin sütleriyle yapılan dondurmalarımızı Ankaralılara, o lezzeti onlarla buluşturmak adına buradayız. Pazar günü akşama kadar buradayız. Lütfen gelsinler bu lezzeti beraber paylaşalım” ifadelerini kullandı.

Acılı dondurma yeme yarışmasını kazanan Reyhan Tarakçı ise, “Ağzım biraz yansa da mutluyum. Hala yanıyor, geçmeyecek gibi. Mutluyum, aileme dondurma götüreceğim” dedi.