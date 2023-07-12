Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Gazeteci Serkan Çağlar’ın Kars’ın Kağızman ilçesinde saldırıya uğramasını kınadı.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, "Kars’ın Kağızman ilçesinde, bir meslektaşımızın Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın gözleri önünde koruma polisleri tarafından darp edilmesi olayını hiç bir şekilde kabul etmiyor ve en ağır şekilde kınıyoruz. Kars’ta gazeteci Serkan Çağlar, bir haber bilgisini araştırmak için gittiği Kağızman Kaymakamlığı binasında koruma polisinin saldırısına uğradı. Yerde dakikalarca darp edilen meslektaşımıza polis şiddeti uygularken, görevi ilçede huzuru ve güveni tesis etmek olan İlçe Kaymakamının olayı izlerken çekilen görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Kamu görevi yapan gazetecilere sahip çıkması gereken kaymakamın şiddeti izlemesini bu olaylara keskin bakış açısını bildiğimiz eski Ağrı Valisi şimdi ki İçişleri Bakanı olan Sayın Ali Yerlikaya ve Kars Valisi’nin takdirine bırakıyoruz. Şiddeti kimden gelirse gelsin tasvip etmediğimizi ve gazetecilere yapılan bu olayı şiddetle kınadığımızı kamu oyununa saygılarımızla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.