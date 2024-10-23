30 yıldır erken yaştaki her çocuğun sağlıklı, mutlu, güvende ve öğreniyor olması için çalışan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Cumhuriyet’in 101. yılını özel bir sanal hatıra kartı ile kutluyor.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2024’e çok az bir süre kaldı. AÇEV, bu anlamlı günü coşkuyla kutlayabilmek için Cumhuriyet’in 101. yılına özel bir sanal hatıra kartı hazırladı.

AÇEV’in oluşturduğu özel web sayfası üzerinden Cumhuriyet okuluna kayıt olan herkes, ‘Cumhuriyet Çocukları’ sanal hatıra kartı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yaşını ölümsüzleştiriyor.

AÇEV’in “Yaşımız kaç olursa olsun hepimiz Cumhuriyet çocuklarıyız.” diyerek duyurduğu kampanyada, oluşturulan özel web sayfası üzerinden Cumhuriyet okuluna kayıt olan herkes, e-posta adresine bir sanal hatıra kartı alıyor.

Kampanya ile herkesi, Cumhuriyet’in en kalabalık okulunu oluşturmaya davet eden AÇEV, “Cumhuriyet Okulunda tam 70 bin kişi olduk. Gelin, siz de Cumhuriyet’in en kalabalık okulunda yerinizi alın. Cumhuriyetimiz, 100 yılı aşkın süredir olduğu gibi bundan sonra da bizlere emanet! O’nu yükseltmek ve yaşatmak için Okuyan Bir Gelecek inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.