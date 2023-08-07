Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de Okçuluk dalında Eren Acer Türkiye ikincisi oldu.

Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’den bir başarı daha geldi. Spor A.Ş.’nin okçularından Eren Acer, Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas’ta yapıldı. Üç gün süren müsabakalarda mücadele eden Kayseri Spor A.Ş. sporcusu Eren Acer, Genç Erkekler Kategorisinde mücadele etti.

Genç sporcu Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.