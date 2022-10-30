Esenyurt’ta market alışverişi sonrası araba kullanmak isteyen acemi kadın sürücü, karşıdan karşıya geçen aileyi altına aldı. Gaz ile freni karıştırdığı iddia edilen sürücünün yaşattığı dehşet anları kameraya yansıdı. Kazada, anne ve iki kızı yaralandı.

Esenyurt’ta market alışverişi sonrası araba kullanmak isteyen acemi kadın sürücü, karşıdan karşıya geçen aileyi altına aldı. Gaz ile freni karıştırdığı iddia edilen sürücünün yaşattığı dehşet anları kameraya yansıdı. Kazada, anne ve iki kızı yaralandı.

Olay, cuma akşam saatlerinde Esenyurt’un Akçaburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle market alışverişi yapan kadın, eve dönüşte aracı kullanmak istedi. Market önünde aracı birkaç kez stop ettiren kadın, araç hareket ettikten sonra kontrolü sağlayamayarak, karşıdan karşıya geçen bir aileye çarptı. Olayda karşıya geçmeye çalışan anne ve iki kızı yaralanırken, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Yaşanan dehşet verici anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki bir aracın aniden hareket edip, yoldan karşıya geçen aileye çarptığı görülürken, hastaneye kaldırılan küçük kızın bacağında kırıklar olduğu, bu nedenle ise ameliyat olacağı öğrenildi.

Olay anlarını anlatan Abdullah Çaka, “Alışveriş sonrasında karı koca marketten çıkıyor. Arabaya binerken kadın arabayı sürmek istiyor. Kadın acemi olduğu için heyecan yapıyor ve arabayı kaldıramıyor. Daha sonrasında gaz ile freni karıştırarak 5 kişilik aileye çarpıyor. Kazada anne ve iki kızı yaralandı. Kızlardan birinin ise durumunun ağır olduğu söylendi” dedi.