Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kahvehanede vatandaşların oturup oyun oynadığı anda aracıyla geri manevra yapan sürücü bahçeye daldı. Ölümden dönen vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çaycuma’da bulunan bir kahvehanede akşam saatlerinde 6 kişinin oturduğu masayı aracıyla geri gelerek bahçeye dalan sürücü dağıttı. Şans eseri hayatını kaybeden ve yaralanan olmaması herkese derin bir nefes aldırırken olay büyük paniğe neden oldu. 10 senedir kahvehane işleten Yavuz Yalçın, aracın geri gelerek bahçeye dalmasını şu şekilde anlattı. Yalçın, “ Geçen akşam saat 9-10 sıralarında yaşandı. Arkadaşlarla oyun oynuyorduk. Oyun bitti muhabbete başladık. Ben dışarı süpürüyordum. İşim bitti tam süpürgeyi bıraktım saniyesine araba arkadan doğru kaydı. Kahvenin içine girdi. Ne olduğunu bizde anlayamadık. 6 arkadaştık, şükür yaralanan olmadı. Allah’tan oyun oynamıyorduk, sohbet muhabbet ederken bir arkadaş görünce kaçtık. İyi ki beton kaldırım vardı. Sonra sürücü araçtan indi. Korkudan titriyordu. Sizde bir şey var mı diye sordu. Arabanın istop ettiğini söyledi. Araba kullanırken olur böyle şeyler. Şükür kimseye bir şey olmadı.”