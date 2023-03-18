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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazetenin 6961 Karar Sayısı ile Erzincan Merkez Hocabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13 Şubat Çarşısı bölgede yürütülen Kentsel Dönüşüm ve gelişim projesi çerçevesinde Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince kabul edildi.

13 Şubat Çarşısı için Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çerçevesinde acele kamulaştırma kararı alındı. Karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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