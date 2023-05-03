Eskişehir’de dün akşam saatlerinde ışıklardan geçmek için acele eden sürücüler yolu tıkayıp tramvayların geçmesine izin vermeyince uzun araç kuyruğu oluştu.

Saat 18:00 civarında Odunpazarı İlçesi, Deliklitaş Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki ışıklarda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafikten sıkılan sürücüler yeşil ışık yandığında aceleyle gaza bastı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı trafikte tekrardan kırmızı ışığın yanmasına birlikte yol tıkandı. O sırada kendilerine yeşil ışık yanan 2 tramvay yoldan geçemedi. Tramvaya yol vermek isteyen araçlar ise önlerinin ve arkalarının dolu olması sebebiyle hareket edemedi. Birkaç dakika sonra arabalara yeşil ışığın yanmasıyla trafik tekrardan normale döndü.