Akustik paneller, parke, duvar profilleri ve dekorasyon çözümleri konusunda adından sıkça söz ettiren ve dekorasyon tutkunlarının yakından takip ettiği Acarkon Store, yeni yatırımları ve yapılanmasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda dünya parke devi Classen’in Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek sektörde önemli bir iş birliğine imza atan firma, sektörün deneyimli isimlerinden Levent Korkmaz’ın Türkiye Satış Direktörü olarak bünyeye katılmasıyla yapılanmasını güçlendirdi.

Acarkon Store Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Orman ürünleri ve dekorasyon sektöründe yarım asrı aşan tecrübe ve deneyimlerimizi, Classen gibi bir dünya devi ile iş birliği yaparak taçlandırmanın yanında, Levent Korkmaz gibi değerli bir ismi aramıza katarak, sektörümüzdeki yapılanma ve liderlik hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Levent Korkmaz’ın tecrübesi

Orman ürünleri sektöründe 27 yıllık tecrübe ve deneyime sahip olan Levent Korkmaz, Krono Orijinal firmasında Türkiye Satış Müdürü olarak görev yaptı. Korkmaz, öncesinde yine sektörün öncü firmalarından Agt ve Peli’de farklı birimlerde yöneticilik yaparak dikkat çekici başarılara imza attı. Satış yönetimi, pazarlama stratejileri ve müşteri ilişkileri konusundaki uzmanlığıyla tanınan Korkmaz, özellikle Türkiye pazarında geniş bayi ağlarının oluşturulması ve etkin yönetimiyle biliniyor. Acarkon Store’un büyüme hedeflerine paralel olarak Korkmaz’ın liderliğinde firmanın Türkiye genelindeki rekabet gücünü artırması ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşması bekleniyor.

Acarkon Store ve yeni yönetim yapılanması

Yarım asırdır Konya’daki merkezi ile Türkiye orman ürünleri ve dekorasyon sektöründe yenilikçi çözümleriyle öne çıkan Acarkon Store, 2024 yılı itibarıyla genel müdürlük ofisini Ankara’da kurarak, yönetim altyapısını daha da güçlendirdi. Bu yapılanmayla hem operasyonel süreçlerini hızlandırmayı hem de genişleyen bayi ağına daha etkin hizmet sunmayı amaçlayan firma, yeni hedeflerini kararlılıkla hayata geçiriyor.

Dünya parke devi Classen ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Acarkon Store, Türkiye genelindeki 10 mağazasını 2025 yılı sonuna kadar 20’ye çıkararak ulusal alandaki varlığını ikiye katlamayı hedefliyor. Bu stratejik adımların ardından uluslararası pazara açılmayı planlayan firma, dekorasyon tutkunlarının bir numaralı tercihi olmayı sürdürüyor.

Classen iş birliği ve güçlü yapılanma

Acarkon Store’un Classen ile gerçekleştirdiği iş birliği, hem sektör hem de iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Classen gibi global bir markanın Türkiye’deki distribütörlüğünü üstlenmesi, Classen’in uluslararası standartlardaki Alman teknolojisi ile üretilen ürünlerini ülkemiz tüketicisine sunmanın önünü açtı. Bu stratejik hamle, Acarkon Store’un sektördeki liderlik vizyonunu güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Levent Korkmaz gibi deneyimli bir ismin sisteme dahil olması ise bu vizyonun hayata geçirilmesinde büyük bir katkı sağlayacak. Korkmaz’ın liderliğinde Acarkon Store’un pazardaki etkinliği artarken, Classen markasının Türkiye’deki bilinirliği ve pazar payı da önemli ölçüde genişleyecek.

Sektörde yeni bir dönemin habercisi

Akustik paneller, parke, duvar profilleri ve dekorasyon çözümleriyle sektörde fark yapan Acarkon Store, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Acar’ın liderliğinde büyüme hedeflerine hızla ilerliyor. Firma, yenilikçi yaklaşımı, güçlü iş birlikleri ve başarılı yönetimiyle sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.