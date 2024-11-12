ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesinde “Rektör Prof. Dr. Akın Levent Adına Hatıra Ormanı Fidan Dikimi” etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesinde “Rektör Prof. Dr. Akın Levent Adına Hatıra Ormanı Fidan Dikimi” etkinliği gerçekleştirildi.

Yalnızbağ Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi yanında düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Orman İşletme Müdürü Adem Erdal, AFAD İl Müdürü Enver Özcan, ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ferhat Kılıçlı ve dernek üyeleri, ayrıca Kütüphane Daire Başkanı Sadi Tapanoğlu ile Kütüphane Daire Başkanlığı personeli katıldı.

ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ferhat Kılıçlı, dikilen fidanların isimlerinden bazılarının TUSAŞ’a yönelik yapılan terör saldırısında şehit düşenlerin anısına verildiğini belirterek, bu kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Kılıçlı, etkinliğe sponsor olan Silvikültür Ormancılık sahibi işadamı Sertip Arslan’a da teşekkürlerini iletti.