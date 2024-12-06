ACAR Arama Kurtarma ve Gençlik Eğitim Derneği peçlerini ve akreditasyon sertifikalarını teslim aldı.

Dünya Gönüllüler Kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı Akreditasyon töreni yapıldı.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı Akreditasyon töreni yapıldı. Hafif, Orta, Ağır seviyede akredite olan STK temsilcilerine peç töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikası takdim edildi.

Erzincan’ı temsilen Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma alanında 3 ekibi ile katılan ACAR Arama Kurtarma ve Gençlik Eğitim Derneği peçlerini ve akreditasyon sertifikalarını teslim aldı.