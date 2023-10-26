Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, Safranbolu Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Ünal başkanlığında Safranbolu TSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar Safranbolu Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.

Acar, 12 yıl süren başkanlığı döneminde beraber hizmet ettiği Safranbolu TSO Meclisi’ne, yönetimine ve personeline teşekkür etti. Acar, "Çok verimli çalışma ortamımız oldu. Üyelerimizle bazen yurt dışı gezilerinde, bazen iş seyahatlerinde, bazen fuar organizasyonlarında bazen eğitimlerde, bazen de Safranbolu’ya değer katan projeleri hayata geçirirken beraber olduk. Bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi bilgi ve birikimimizi Safranbolu Belediye Başkanlığında kullanma vaktinin geldiğini düşünüyorum ve Adalet ve Kalkınma Partisi Safranbolu Belediye Başkanlığı aday adaylığımı açıklıyorum. Yeni seçilecek Yönetim Kurulu Başkanını şimdiden tebrik ediyor, uyum içinde çalıştığımız ve bizlere her zaman destek olan Meclis Başkanımız Cengiz Ünal’a da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.