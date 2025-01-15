Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ACAR Gençlik Kulübü, AFAD organizasyonunda düzenlenen "Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma" alanında akredite olarak sertifika almaya hak kazandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ACAR Gençlik Kulübü Ekip lideri Ferhat Kılıçlı, Ankara’da düzenlenen törende akreditasyon sertifikasını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın elinden aldı.

Erzincan AFAD İl Merkezinde gerçekleştirilen sertifika törenine ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan AFAD İl Müdürü Enver Özcan, ACAR Gençlik Kulübü ekibi, üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye genelindeki üniversiteler arasında bir ilke imza atan ACAR Gençlik Kulübü, AFAD tarafından akredite edilen ilk üniversite kulübü olarak "Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma" sertifikasına sahip oldu. Törende, akredite edilen 72 gönüllüye arma ve sertifikaları Rektör Prof. Dr. Akın Levent ile Erzincan AFAD İl Müdürü Enver Özcan tarafından teslim edildi.

Törende konuşan Rektör Levent, "ACAR Gençlik Kulübü üyesi tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Kamusal bir fayda gözeterek çıktıkları bu yolda Türkiye’de bir ilki başararak üniversiteler arasında akredite olma başarısını gösteren ilk kulüp oldular. Bu özverili davranışlarını takdir ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Sertifika ve arma töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.