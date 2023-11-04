Erzincan’da Gönüllü üniversite öğrencilerden oluşan arama kurtarma ekibi EBYÜ ACAR Gençlik Kulübü zorlu eğitim tatbikatını tamamladı.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek AFAD çatısı altında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ACAR Gençlik Kulübü "Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma” olarak akredite olan ekip, Rize AFAD Birlik Müdürlüğü koordinesinde eğitimlerine devam ediyor. Rize AFAD eğitim sahasında tatbikata katılan gönüllü üniversiteli gençler, hafif arama kurtarma eğitimi ve tatbikata katıldı. Daha sonrasında ise Ayder Yaylasında yine AFAD Birlikleri koordinesinde GPSR, harita ve pusula eğitimi alarak süreci tamamladı.