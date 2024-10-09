Diyarbakır’da farklı eğitim ve becerilere sahip arama kurtarma ekiplerini bir araya getirerek bu ekipler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, sahadaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirerek, ekipleri afetlere daha hazır hale getirmek, aynı zamanda ortak çalışma kültürünü geliştirmek amacıyla “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı” düzenlendi.

Düzenlenen kampa Erzincan’ı temsilen ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ferhat Kılıçlı ve dernek üyeleri katıldı.

Projenin temel amacının, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel kuruluşlar arasında, afetlere karşı hazır olmak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek olduğu kaydedildi.