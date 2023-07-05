Mersin'in Tarsus ilçesine baağlı Kırklarsırtı Mahallesi’nde bitkin halde bulunan ve yırtıcı bir kuş türü olan kerkenez, Tarsus Doğa Parkında koruma altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkında, yaban hayvanları şifa bulmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kırklarsırtı Mahallesi’nde ağaçlık alanda yerde yatan kerkenezi bitkin vaziyette gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine ekipler söz konusu alana giderek, bitkin haldeki kerkenezi alıp kafes içerisine koyarak Tarsus Doğa Parkında bulunan veteriner kliniği personeline teslim ettiler.

Tarsus Doğa Parkı veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör, “Kırklarsırtı Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine itfaiyeci arkadaşlarımızın bize hızlı bir şekilde ulaştırmış olduğu kerkenezimiz, uzun süre aç ve susuz kalmasından dolayı bitkin bir halde bize ulaştırıldı. Yapmış olduğumuz kontrollerde herhangi bir yaralanma, darbe veya farklı bir bulguya rastlanılmadı. Güzel bir şekilde besledikten sonra tekrar doğal ortamına bırakmak üzere kısa bir süre misafirimiz olacak” dedi.