Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Arpalı Yaylası’nda, yaban hayvanları aç kalınca beslenmek için esnafın yanına sığındı. İşletme sahibi Faik Hancı’nın Tilki’ye “Gel oğlum, gel” diyerek dostluk kurmaya çalışması dikkat çekti. Esnaf ile Tilki’nin dostluk görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon’da yaylada aç kalan Tilki, çareyi esnafın yanına sığınmakta buldu. İşletme sahibinin tilkiye seslenmesi ise duyanları gülümsetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.