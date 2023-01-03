Pendik’te aç kaldığı için ilçenin sokaklarına inen tilki görenleri hayrete düşürdü. Sabah erken saatlerde tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, yemek arayan tilki gözlerden uzaklaştı. Tilkinin sokaklarda gezdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te aç kaldığı için ilçenin sokaklarına inen tilki görenleri hayrete düşürdü. Sabah erken saatlerde tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, yemek arayan tilki gözlerden uzaklaştı. Tilkinin sokaklarda gezdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, aç kalan bir tilki ilçenin sokaklarına indi. Sabah erken saatlerde yemek aramak için mahalleye inen tilki vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Vatandaşlar ise tilkiyi görüntülemek için telefonlarına sarıldı. Bir süre sokaklarda gezen tilki aradığını bulamayınca gözlerden kayboldu.