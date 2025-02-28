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Ankara’da aç kalan tilki Kocatepe Camii’ne sığındı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Camii’nde Ramazan ayı hazırlıkları devam ederken, aç kalarak şehir merkezine inen tilki önce camiye, ardından da caminin kadınlar tuvaletine sığındı. Tuvaletten çıkmak bilmeyen tilki, cami çalışanlarının ihbarı üzerine camiye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 9. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan tilkinin doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA