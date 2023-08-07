Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aç kalan bir tilki Samat köyünde çiftçinin bahçesine geldi. Bahçesinde tilki ile karşılaşan çiftçi o anları kayıt altına alarak, tilkiyi ıslıkla yanına çağırdı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aç kalan bir tilki Samat köyünde indi. Bahçesinde ürünleriyle ilgilenen Musa Duysak, bir anda tilki ile karşılaştı. Tilkiyi görür görmez o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Duysak, tilkiyi yanına çağırdı. Telefon kamerasına bakan tilkiyle diyalog haline giren Musa Duysak, “Ne oldu? Sen mi geldin. Gel” diyerek tilkiye seslendi. Daha sonrasında ıslık çalarak tilkiyi yanına çağıran Duysak’ın çağrılarına yanıt vermeyen tilki ormanlık alana giderek bölgeden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.