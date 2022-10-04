Edinilen bilgiye göre olay, Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi kırsalında meydana geldi. Ayhan, İlhan ve Erhan Özbek isimli kardeşlere ait koyun sürüsü, kırsalda otlatıldığı sırada kurtların saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda 28 koyun telef oldu.

Van’ın Özalp ilçesinde aç kalan kurtların saldırdığı sürüdeki koyunlardan 28’i telef oldu.

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