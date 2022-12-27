Konya’nın Kulu ilçesinde aç kalarak ilçeye inen kurt, bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya’nın Kulu ilçesinde aç kalarak ilçeye inen kurt, bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Karapınar Mahallesi Anadolu Lisesi yakınında sabahın erken saatlerinde ilçeye inen kurt bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İlçede yaşayan Ferit Karaca, evinde güvenlik kamerası olduğunu belirterek, “Kameraya bakarken kurt takıldı gözüme. İnceledim kurt mu diye, neticede kurt olduğunu anladım. Saat 06.15 sıraları, çocuklar 7’ye doğru okula gitmeye başlıyor. Sisli bir hava. Buraya yakın komşularımız var, çoğunun arabası yok çocuklar yürüyerek gidiyor okullarına. Kurt da iniyor buraya, hayvanlar aç kalmış. Burada hayvanlar aç kalınca şehir merkezine iniyor. Haliyle korkuyoruz da. Burada arkadaşlarımın besihanesi var, kurt geziyor diye onları da bilgilendirdik. Hatta 1-2 kere daha gördüm, sokak hayvanı mı diye tahmin edemedim ama kameraları izlerken gözüme takıldı. Çocuklar çok erken saatte gidiyorlar, sisli havalarda göremiyorlar. Ola ki birine saldırır yazık olur. Vatandaşlarımız duyarlı olsun, yabanlara dökecek şeyleri döksün. Bundan 7-8 sene önce Yazıçayır köyüne yakın bir yerde kadının biri kapıya çıkmış, kurt parçaladı. Böyle olaylar da oluyor. Benim aklıma o da gelince dedim olabilir. Muhtara halkı uyarması ve duyarlı olmaları için telefon ettim” dedi.

Karaca, kameranın kaydettiği görüntülerde kurdun yoldan geldiğini, bahçe kapısından eve baktığını, sonra gittiğini anlattı.