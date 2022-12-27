Van’ın Gevaş ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt korkuya neden oldu.

Van’ın Gevaş ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde çarşı merkezinde bir kurt görüntülendi. Yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inen kurdun belli bir süre sokakta görüldükten sonra ortadan kaybolduğunu ifade eden vatandaşlar, bu mevsimde ilk defa çarşı merkezinde kurt gördüklerini söylediler. Çarşı merkezine kadar inen kurdun korkuya neden olduğunu belirten vatandaşlar, özellikle çocukların gece saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.