Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan yüzlerce karga ekin tarlalarına akın etti.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan yüzlerce karga ekin tarlalarına akın etti.

Bitlis’te kar yağışının durmasının ardından yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte yol ve kaldırımlar buzla kaplanırken, yaban hayatı da soğuktan olumsuz etkilendi. Kış şartları nedeniyle yeterli beslenemeyince şehir merkezi dışındaki tarlalarda yiyecek arayışına giren kargalar, karayollarını adeta mesken tuttu. Aç kalan kargalar, Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü mevkiinde bulunan ve yaz mevsiminde ekimi yapılan buğday tarlalarına akın etti. Burada sürüler halinde kanat çırparken görülen kargalar, ekin tarlalarında yiyecek aradı. Bölge karga sürülerinin de akın ettiği bir alana dönüşürken, yola yem bulmak için inen kuşlara çarpmamak için de sürücüler yoğun çaba gösterdi.

Yoldan geçen sürücüler zaman zaman yanlarında bulunan yiyecekleri atarak kargaları beslemeye çalışırken, araçların yaklaştığı an kargaların aynı anda kalkmaları ise gökyüzünde adeta görsel şölen sergiliyor.

Tarlaya inen karga sürüsünün görsel şölen oluşturduğunu ve beslemek için araçlarında bulunan ekmekleri bıraktıklarını ifade eden bir grup vatandaş, “Arkadaşlarım ile birlikte Çekmece köyünden Tatvan’a doğru gidiyorduk. Yolun sağ tarafında bulunan tarlalarda bir kuş sürüsü gördük. Soğuk havanın etkisiyle muhtemelen yazın ekilen ekinlerin ve buğdayları yemek için indiler. Gerçekten de görsel şölen oluşturdu. Ciddi anlamda ve sayısı belli olmayan yüzlerce karga vardı. Bizler de bu hayvanlara yardım etmek için aracımızda bulunan ekmekleri vermek için indik. Tabi kargalar bizi görüp hemen kaçtılar. Bizler de ekmekleri doğaya bıraktık ve onlar da bundan faydalanacaklar” diye konuştu.