Karabük’te kent merkezine inen ayı ve 2 yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında ormanlık alandan inen ayı ve 2 yavrusu Yenişehir bölgesinden kent merkezine kadar indi. Ayı ve yavruları kent merkezine inip Zonguldak Caddesi’nde ve alt geçitte koştu. Yavrulardan biri daha sonra İnönü Caddesi’nden Balıkpazarı mevkiine doğru bir aracın önünde tek başına koşarken görüldü. Araçtakilerin büyük heyecan yaşadığı o anlar ise bir vatandaş ile araçtaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.