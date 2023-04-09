Beşiktaş’ın, Giresunspor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri 2 kez sarsan Vincent Aboubakar, gol sayısını 6’ya yükseltti. Kamerunlu futbolcu, bu golleri son 5 maçta kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor’u 3-1 yenerek puanını 55’e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Siyah-beyazlıların golleri 39 ve 45. dakikalarda Aboubakar, 54. dakikada da Redmond’dan geldi.

Kartal’ın 31 yaşındaki santrforu Aboubakar, Giresun karşısında bulduğu gollerin ardından gol sayısını 6 yaptı. Kamerunlu futbolcu, söz konusu golleri ise son 5 maçta kaydetti.

Aboubakar, sırasıyla Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ağlarına 1’er gol atmıştı.