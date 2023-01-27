Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, 677 gün sonra siyah-beyazlı formayı yeniden giydi. Wout Weghorst’un takımdan ayrılması ile birlikte transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park’ta en son 21 Mart 2021 Fenerbahçe müsabakasında forma giymişti.

Şenol Güneş, Beşiktaş ile 125. galibiyetini aldı

Şenol Güneş, Beşiktaş ile 125. galibiyetini aldı

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