Tekirdağ’da abonelikleri iptal edilen 11 ilçeden gelen yaklaşık 50 gazeteci, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde mecliste kalemli eylem gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından abonelikleri iptal edilen 11 ilçeden gelen gazeteciler eylem gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen meclise giden yaklaşık 50 gazeteci, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın meclis oturumunu başlatması üzerine gazeteciler masalara kalem bırakarak alışkılarla meclisten ayrıldı. Buna karşılık Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Alkışlayan arkadaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” demekle yetindi.

Gazeteciler yaptığı açıklamada, "Onların belirttiği sözleşmelere ve fiyatlara istinaden faturalar kesildi. Akabinde bize gelen cevapta şu Büyükşehir kayıtlarında yaptığımız incelemede tek taraflı fatura kestiniz. Tek taraflı sözleşme imzaladınız gibi bir cevapla karşı karşıya kaldık. Durup dururken kimse size fatura kesmez. Cumhuriyet Halk Partisinin ilkesi hak, hukuk adaletse haftalık fiyatlar aynı olması gerekiyor. Aylık gazetelerin fiyatları aynı olması gerekiyor. Aylık gazetelerin ise aynı olması gerekiyor. İçerisinde bulunduğumuz bir haksızlık, usulsüzlük ve yolsuzluk var. Savcılığa gerekli girişimi yaptık. Bir gazete 4 lira, aynı kalitede aynı sayıda öbür gazete 14 lira olur mu Düzeltilmesi için talep ettik ama düzeltilmedi” dediler.

Açıklamaların ardından gazeteciler alandan ayrıldı.