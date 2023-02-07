Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya çekildi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya çekildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ilan edilen 7 günlük milli yas dolayısıyla Türkiye’nin dış temsilciliklerindeki bayraklar yarıya çekildi. Bu çerçevede, Avrupa Birliğinin (AB) başkenti Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Türk bayrakları yarıya indirildi.