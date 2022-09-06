Avrupa Birliği’nin (AB) ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa temasıyla düzenlenen Bursa Tanıtım programı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kültür AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ve Bursa heyetinin de katılımıyla yoğun ilgi gördü. ,

Avrupa Birliği’nin (AB) ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa temasıyla düzenlenen Bursa Tanıtım programı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kültür AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ve Bursa heyetinin de katılımıyla yoğun ilgi gördü. ,

Avrupa Birliği’nin (AB) ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa temasıyla Bursa Tanıtım programı düzenlendi. AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından heyet onuruna verilen bir resepsiyonla başlayan etkinlikte ilk olarak Bursa lezzetleri ikramı, dinleti ve halk dansları gösterisi yapıldı. Davete çok sayıda Avrupalı diplomat ve farklı ülkelerin Büyükelçileri katıldı. AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay’ın ev sahipliğinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AP Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki davetlilere hitap ederek, kültürel köprülerin Avrupa ve Türkiye arasında en etkili diyalog yollarından biri olduğuna vurgu yaptılar. Ardından Bursa’nın en güzel lezzetlerinden davetlilere ikramlar sunuldu.

Günün 2’inci programında ise Avrupa Parlamentosu bünyesinde “Bursa’da Sürdürülebilir Turizm ve Yeşil Yatırım: Sürdürülebilir Yeşil Geçiş” için çok taraflı diplomasi başlıklı bir panel oturumu düzenlendi. Oturumda AB-TR Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir-Rupp, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşma yaptı. Bursa için yatırım fırsatlarının aktarıldığı oturuma Avrupalı şirket temsilcileri katıldı.

Panelin ardından, Avrupa Parlamentosu etkinlik alanında Türk Dünyası Kültür Başkentleri, 2022 Bursa Fotoğraf Sergisi Kurdele Kesimi ve Sergi Açılışı yapıldı. Burada Avrupalı konuklar ipek çekim atölyesi, ebru atölyesi ve kitap standını gezdi. Ardından AB-TR Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir-Rupp, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev davetlilere hitap ettiler. Bursa’nın geçmişte Osmanlı’ya ve birçok farklı Kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığı vurgulanarak gelecekte de Avrupa Kültür Başkenti olma yolunda çaba gösterileceği ifade edildi. Etkinliğin ardından, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade’nin Müzik Dinletisi ile davet sona erdi.