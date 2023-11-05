Samsun’da ormanda mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan kadın yaralanırken, ablasının yardımına giden kardeşi de aynı yerde uçurumdan yuvarlanarak hastanelik oldu. Yaralı kadın ambulans helikopter ile kardeşi ise kara ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un Ayvacık ilçesinin kırsal mahallesi olan Kabaklık’ta Çöldür Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet ettikleri öğrenilen Hatice Yayla (54) ile kardeşi Adem Akgün (47) memleketleri Samsun’a gezmeye gittiler. Abla-kardeş ormanlık alanda mantar toplarken, Hatice Yayla dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Adem Akgün de ablasına yardıma giderken aynı yerde uçuruma yuvarlanarak hastanelik oldu. Abla-kardeşin yardımına jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter de olay yerine yakın yere indi. Ekipler tarafından bulundukları yerden sedye yardımıyla kurtarılan kardeşlerden Hatice Yayla ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Akgün de kara ambulansı ile Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.