Anadolu Bilgi Teknolojileri Derneği (ABİTED), ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Teknoloji konusunda sorun ve çözüm yollarını arayarak çeşitli projelere imza atacak olan ABİTED, çalışmalara başladı. Bünyesinde teknoloji, bilişim, yazılım ve Ar-Ge firmaları bulunan ABİTED, bir çok projeye ve etkinliğe önümüzdeki günlerde start vereceğini bildirdi. Bu çerçevede dernek, ilk toplantısını gerçekleştirerek sektörel sorunlar ve çözüm yolları hakkında görüşmeler yaptı.

ABİTED Genel Başkanı Osman Kürşat Aşut, “Anadolu Bilgi Teknolojileri Derneği olarak paydaşlarımızla birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. Üyelerimizin hepsi kendi alanında uzman kişilerden oluşuyor. Derneğimizin il bazlı bir dernek olmayacağını, sadece şehrin çıkarları değil Doğu Anadolu Bölgesi için tüm arkadaşlarımızın ellerinden gelen gayret ve çabayı sarf edeceklerine olan inancım tamdır. Dernek binamız şuanda tadilat aşamasındadır. Sonlara gelmek üzeredir. İlk olağan toplantıyı da orada gerçekleştireceğiz. Siz kıymetli paydaşlarımız ile açılış töreni gerçekleştireceğiz. ABİTED aynı zamanda şuan İç Anadolu ve Marmara Bölgesinde de kuruluş aşamasındadır. İl bazlı değil de bölge bazlı kurulacaktır. Doğu Anadolu başta olmak üzere tüm coğrafi bölgelerde yıllardır sektörümüze hizmet eden arkadaşlarımızı bir çatı altında toplayacak. Amacımız teknoloji çağında olduğumuz bugünlerde paydaşlarımıza ve sektörümüze katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle derneğimizin hayırlı olmasını diliyor, gerçekleştireceğimiz çalışmaların sektöre katkı sunmasını temenni ediyorum” dedi.