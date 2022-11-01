Şanlıurfa’da ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üreten, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak olan 18 Mart Çanakkale Caddesindeki yan yollarda asfalt çalışmasına başladı.

Şanlıurfa’da ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üreten, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak olan 18 Mart Çanakkale Caddesindeki yan yollarda asfalt çalışmasına başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan, Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı şehir merkezine rahat bir nefes aldıracak. Abide Kavşağında şehir içi trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak olan ilave köprünün kontrollü bir şekilde araç trafiğine açılmasının ardından yan yollarda asfalt çalışması başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 18 Mart Çanakkale Caddesinde asfalt çalışmasına başladı. 18 Mart Çanakkale Caddesinden Diyarbakır Karayoluna bağlanan köprünün yan yollarında alt yapı çalışmasını tamamlayan ekipler, asfalt serimi yaptı.