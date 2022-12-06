Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Şanlıurfa’daki trafik sorununa neşter vurularak kente kazandırılan Abide Köprülü Kavşağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılarak hizmete açıldı. Kavşak iki viyadüğün yapılması ve alt yollarının tamamlanmasıyla trafiği ciddi oranda rahatlattı. Şanlıurfa’da birçok konuya el atarak çözüme kavuşturan Beyazgül şehrin trafik sorununa da neşter vurarak çözüme kavuşturdu. Şanlıurfa’nın farklı noktalarında yeni bulvarlar, caddeler, çevre yolu niteliğindeki güzergahları açan Beyazgül’ün vizyon projesi Abide Kavşağı Erdoğan tarafından açıldı. Şanlıurfa’nın trafik yükünü karşılamakta zorlanan Abide Kavşağına Art germeli iki viyadük yapılarak araçların trafikte daha konforlu seyir yapmalarının önü açılırken kavşak sayesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan, Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı şehir merkezine rahat bir nefes aldırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Şanlıurfa’daki trafik sorununa neşter vurularak kente kazandırılan Abide Köprülü Kavşağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılarak hizmete açıldı. Kavşak iki viyadüğün yapılması ve alt yollarının tamamlanmasıyla trafiği ciddi oranda rahatlattı. Şanlıurfa’da birçok konuya el atarak çözüme kavuşturan Beyazgül şehrin trafik sorununa da neşter vurarak çözüme kavuşturdu. Şanlıurfa’nın farklı noktalarında yeni bulvarlar, caddeler, çevre yolu niteliğindeki güzergahları açan Beyazgül’ün vizyon projesi Abide Kavşağı Erdoğan tarafından açıldı. Şanlıurfa’nın trafik yükünü karşılamakta zorlanan Abide Kavşağına Art germeli iki viyadük yapılarak araçların trafikte daha konforlu seyir yapmalarının önü açılırken kavşak sayesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan, Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı şehir merkezine rahat bir nefes aldırdı.