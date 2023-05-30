Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, kent içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatan Abide Kavşağı ilave köprülerinde uygulanan modern LED aydınlatmalarla şehir merkezi güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Şanlıurfa’da şehir içi trafik yükünün büyük bir bölümünü üstlenen ve ihtiyacı karşılaşmakta zorlanan Abide Kavşağı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla yapılan ilave köprülerle adeta nefes aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan, Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağında yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla farklı bir görünüme kavuştu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan dinamik LED aydınlatmalarla araçların yoğun olarak kullandığı Abide Köprülü Kavşağı üst viyadükleri ışıklandırıldı. Göze hitap eden çalışmalar vatandaşların da ilgisini çekti.