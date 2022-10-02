Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kurulan Karaelmas Abhaz Kültür Derneği, ‘Haluj Günü’ etkinliği düzenledi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kurulan Karaelmas Abhaz Kültür Derneği, ‘Haluj Günü’ etkinliği düzenledi.

Seka Sosyal Tesisler’de gerçekleşen ‘Haluj Günü’ etkinliğine Zonguldak, Düzce, Devrek gibi çevrelerden çok sayıda katılım sağlandı. Düzce Abhaz Derneği’nden gelen gençler Abhaz halk danslarıyla etkinliğe renk kattı.

Abhaz Kültür Derneği Başkanı Aydın Vardan, derneğin bölgede kültürel zenginliklere yeni değerler katmak için olduğunu belirterek, "Derneğimizi kurduğumuzdan bu güne birçok etkinliğe imza attık. Bundan sonra da üye sayımızı artırarak birçok etkinliklere imza atacağız. Bizleri kırmayıp gelen misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.