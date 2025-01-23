ABD’de etkili olan kar fırtınası ve şiddetli soğuk nedeniyle can kaybı 11’e yükseldi.

ABD’nin güneyinde ve kuzeyinde olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafik kazaları ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre Texas’ta 7, Alabama’da 2, Georgia’da 1, Wisconsin’de 1 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle binlerce uçuş iptal edilirken, yollar felç oldu. Birçok bölge, son 130 yılda görülenden daha fazla kar yağışı aldı.

Texas’tan Güney Carolina’ya kadar yaklaşık 11 milyon kişinin soğuk hava uyarısı altında olduğu öğrenildi.