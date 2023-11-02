ABD Merkez Bankası (FED) piyasa beklentilerine paralel olarak faizi sabit bıraktı ve politika metninde büyük bir değişikliğe gitmedi. Powell’ın konuşmasında şahin söylemlerde bulunmadığını görüldü. Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, alınan karar sonrası yaptığı açıklamada, “ABD’de borç yükü 33 trilyon dolara ulaştı. Vergi artışları veya para basımı gündeme gelecektir” dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. FED’in faizi sabit tutması sonrası Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner açıklamada bulundu. Tufaner, “ABD’de açıklanan makro ekonomik veriler iktisadi aktivitenin güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak, bütçe açığı ABD için büyük bir sorun oluşturuyor. ABD borsaları karar sonrası ise olumlu etkilendi. Faiz kararı neticesinde uluslararası piyasalarda risk iştahının sınırlı da olsa artması yani borsalara para akışı beklenebilir” dedi.

ABD’de borç yükünün 33 trilyon dolara ulaştığını söyleyen Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Vergi artışları veya para basımı gündeme gelecektir. Diğer taraftan, açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri, FED’in gelecek faiz toplantıları açısından bir ışık tutacak” ifadelerini kullandı.